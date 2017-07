Julian Edelman: “Hablar de que quedaremos invictos es estúpido”

Luego de su espectacular remontada - tras ir 25 puntos abajo - para conseguir su quinto título del Super Bowl, los Patriots reforzaron su roster esta temporada baja.

Las contrataciones de Brandin Cooks, Stephon Gilmore, Kony Ealy y algunas otras adiciones parecen haber colocado a Nueva Inglaterra todavía más adelante que el resto de la manada.



Con una plantilla de este calibre de talento y agujeros mínimos, los Pats son considerados un candidato viable para lograr una hazaña histórica que casi logró hace una década: Finalizar 19-0.

Sin embargo, Julian Edelman cree que la conversación sobre si los New England Patriots pueden quedar invictos en la temporada regular y en los playoffs es una tontería.



"Cuando sales y juegas en la NFL, es una de esas cosas en las que incluso es estúpido pensar en eso", dijo Edelman el sábado en una clínica juvenil de fútbol en Danvers High School, a través del Boston Herald.



"Nunca se ha hecho, realmente no quieres hablar de eso, mi objetivo es tratar de prepararme para la temporada, tratar de aprender de tus compañeros de equipo, formar tu identidad.

“[La charla de un posible 19-0 es] estúpida. Así de simple", señaló Edelman.



Impactante: Una respuesta de un jugador de los Patriots que encarna la política de no-distracciones de Bill Belichick.

Edelman había terminado su campaña junior como mariscal de campo en Kent State cuando David Tyree rompió los sueños de todo Massachusetts.

Después de su conversión a un amplio espectro, ha jugado un papel importante en el rejuvenecimiento de los Patriotas desde entonces. Desde que ganó estatus como uno de los objetivos favoritos de Tom Brady, el veterano de 31 años ha acumulado 356 recepciones en las últimas cuatro temporadas.



Con expectativas más altas que nunca, Edelman se niega a permitir que todos los suyos y el éxito pasado del equipo se meta en su cabeza.

"No puedes preocuparte por lo que dicen los demás, honestamente", dijo Edelman. "Quiero decir, no hay guión para esto, no hay cámaras, esto no es Hollywood, es la vida real", sentenció.