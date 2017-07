Jugadores de la NFL celebran el Día de la Independencia

El 4 de Julio es un día de fiesta que muchos jugadores de la NFL en realidad pueden disfrutar ya que sucede dentro del período de silencio antes de que comiencen los campos de entrenamiento a fin de mes.

Este martes, varias figuras de la liga y casi todos los equipos utilizaron sus redes sociales para desear a sus aficionados un feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos.

Aquí te dejamos algunas de sus publicaciones principalmente en Twitter:



Thankful for the freedom to do or be. Freedom is a state of mind which no one can take. Freedom = No Fear. #SaluteToService #IndependenceDay pic.twitter.com/uoY79R84Ju — D-Ware (@DeMarcusWare) 4 de julio de 2017

"America was built on courage, on imagination and an unbeatable determination to do the job at hand." #happy4th

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/HkCiCgl7IW — Julian Edelman (@Edelman11) 4 de julio de 2017

Happy Fourth of July Everyone! Be safe and be grateful! pic.twitter.com/a68FgwhZsX — Hines Ward (@mvp86hinesward) 4 de julio de 2017

Happy 4th of July!

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 — Derek Carr (@derekcarrqb) 4 de julio de 2017

Happy 4th of July everyone about to get on this grill 🔥 — Devonta Freeman (@devontafreeman) 4 de julio de 2017

Freedom! So grateful for the brave men & women who have served this great country to allow us our freedom! Happy Independence Day everybody! pic.twitter.com/pDO6PEfAZS — Carson Wentz (@cj_wentz) 4 de julio de 2017

Happy 4th of July! Excited to start this new chapter in Dallas this year pic.twitter.com/XGKbnwVzhw — Nolan Carroll (@CarrollCity) 4 de julio de 2017

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 — New York Giants (@Giants) 4 de julio de 2017

🎆 🇺🇸 Have a happy and safe 4th! 🇺🇸 🎆



WHO DEY! pic.twitter.com/wlSBa7wd2F — Cincinnati Bengals (@Bengals) 4 de julio de 2017