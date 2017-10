Jerry Jones: “Elliott está pagando por los errores del caso Ray Rice”

El dueño de los Dallas Cowboys Jerry Jones cree que Ezekiel Elliott está pagando por los errores que el comisionado Roger Goodell cometió al lidiar con el caso de Ray Rice en 2014.

"Zeke es una víctima de la sobrecompensación", dijo Jones este martes en 105.3 The Fan en Dallas.

El sindicato de jugadores y el corredor perdieron su petición de suspender la suspensión de seis partidos impuesta por la NFL por violar la política de violencia doméstica de la liga.

Por esa razón, no podrá jugar hasta el 17 de diciembre en la Semana 15 contra a los Oakland Raiders, aunque trascendió que buscó una nueva apelación.

"Su cambio de juicio ha sido increíble desde el asunto de Ray Rice desde uno o dos partidos a una suspensión de seis juegos cuando de verdad tienes un debate", declaró el propietario.

"Incluso este juez dijo que gente muy razonable podría inclinarse para cualquiera de los dos lados. Bueno, nuestro sistema legal, debe ser más fuerte que eso para que alguien lo haya hecho. Ahora, todos sabemos que no estuvimos ahí para verlo, pero sí tengo todos los puntos que argumentan ambos lados, y en nuestro sistema en este país, Zeke no tendría problema aquí en su lugar de trabajo”.

"Con el conocimiento que tengo, las circunstancias no lo tratan justamente. Hace dos años, esto no hubiera sido un problema, antes de (el caso) Ray Rice", añadió Jones.



Rice fue suspendido inicialmente dos juegos pero luego fue suspendido indefinidamente después de que surgiera un video del incidente donde golpeó violentamente a su pareja.

Jones considera que el cambio en la postura de la liga respecto a Elliott sucedió para apaciguar a las masas.

"Pasando esto hace dos años, bajo el mismo contrato colectivo de trabajo, en mi opinión, (Elliott) estaría jugando", señaló el gerente general de Dallas.

"Ahora recibe un castigo extraordinario de seis (juegos). Hoy existe un mayor castigo. Puedes ser suspendido pero, aun así, esto es el máximo. Cualquier que haya visto los detalles del caso, sabe que existe una opinión dividida dentro de la liga misma".

"Es justo decir que es un robo para los Cowboys", indicó Jerry Jones aunque aclaró que no indulta la violencia doméstica al defender al corredor.

"Si tenemos a un jugador o a alguien que es culpable de violencia doméstica, no debe jugar", dijo Jones. "Pero no es el caso. En nuestra sociedad, Elliott no es culpable de eso", sentenció.