Jamaal Charles es nuevo corredor de los Denver Broncos

Jamaal Charles tendrá dos encuentros contra su ex equipo Kansas City en 2017 debido a que se queda en la AFC Oeste.

El corredor firmó un contrato de un año con los Denver Broncos este martes, anunció el equipo. El contrato tiene un valor de hasta $ 3.75 millones de acuerdo con Ian Rapoport de NFL Network.



Denver tenía la necesidad de sumar un corredor para unirse a CJ Anderson después de negociar a Kapri Bibbs con rumbo a San Francisco, a cambio de una selección de cuarta ronda en el Draft 2018.

El gerente general de los Broncos John Elway también anunció la firma en Twitter:



Excited to have Jamaal Charles join the Broncos. A great addition to our backfield, and we're thrilled we won't have to play against him!