Greg Olsen se perderá de 6 a 8 semanas por fractura en el pie

En plena necesidad de ayuda para mejorar su ofensiva, los Carolina Panthers sufrieron un golpe masivo este domingo.

Greg Olsen dijo a los medios que se rompió el pie en la primera mitad de la victoria del domingo 9-3 sobre los Buffalo Bills en Carolina.



Originalmente se esperaba que regresara al juego, Olsen fue nuevamente al campo para iniciar la segunda mitad con una bota de andar y muletas, un signo siniestro que prefiguraba el peor de los casos.

"Me rompí el pie, es difícil. Es terrible", dijo Olsen a periodistas a través del sitio oficial del equipo.



El entrenador de las Panteras Ron Rivera confirmó el lunes que Olsen ya ha sido operado para reparar su pie, pero aún no sabía el tiempo de calendario para el regreso de Olsen.

Ian Rapoport de NFL Network informó que se espera que Olsen se pierda de seis a ocho partidos y que podría ser colocado en la reserva de lesionados. No se cree que sea una lesión que termine con su temporada.

La ofensiva de Carolina solamente pudo lanzar 178 yardas por pase el domingo y otras 77 por tierra. Mientras que el novato Christian McCaffrey puede reemplazar el papel de "válvula de escape" de Olsen en la ofensiva de Mike Shula, hasta cierto punto, ha sido una subida cuesta arriba establecer al versátil corredor desde el principio.



No es lo mismo, los Panthers no son más el esquema eléctrico de que vapuleó a la NFL en el camino a una aparición del Super Bowl en 2015. El equipo necesita toda la ayuda que puede conseguir y Olsen, que ha ido al Pro Bowl tres temporadas consecutivas cada una con una actuación de 1,000 yardas recibiendo, es posiblemente el tercer mejor ala cerrada del fútbol americano.



Así van las cosas para Carolina, un equipo que tiene un brillante quarterback y jugadores dinámicos con habilidad en cada posición, pero poca ayuda para que funcione. Perder a Olsen es retirar a un objetivo primario del arsenal de Newton para el futuro próximo y forzar a Shula a mirar un plan de juego similar en equilibrio a los 32 pases y 28 carreras contra Buffalo el domingo.



Carolina (2-0) tiene un partido contra New Orleans (0-2) el próximo fin de semana antes de entrar a la parte dura de su pizarra 2017, con citas en New England y en Detroit antes de un partido en casa contra los Eagles y los juegos de visita contra Bears y Buccaneers. Puede que no tome mucho tiempo para que la pérdida de Olsen se sienta significativamente.