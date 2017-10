Futbolista de los Steelers deja en ridículo a la exactriz porno Mia Khalifa

La comentarista deportiva y exactriz porno Mia Khalifa fue humillada en las redes sociales por el jugador de los Pittsburg Steelers Juju Smith-Schuster.

Smith-Schuster, de 20 años, todavía no tiene licencia para conducir y denunció en las redes sociales el robo de la bicicleta con la que iba a entrenar cada día.



Mientras la historia del receptor se viralizaba en las redes, Mia Khalifa le escribía un mensaje que decía: “Eres mi nuevo personaje favorito en Twitter”.



Poco después, el joven jugador le dejó bien claro que no tenía intención caer en el juego de Khalifa: “Oh, demonios, no voy a caer en eso. Soy joven pero no tonto”.



Esta no es la primera vez que Khalifa recibe una respuesta de este tipo de alguno de los jugadores a los que sigue en las redes sociales.

Mia se caracterizaba por dejar en ridículo a varios deportistas que habían tratado de ligar con ella vía Twitter, como el jugador de la NFL Chad Kelly o el beisbolista Wilson Contreras. En estos casos, la respuesta de la exactriz de cine para adultos no fue precisamente amable.



Esquiva esta, ‘Canelo’: la actriz de cine porno Mia Khalifa le envió unos sugerentes mensajes Univision 0 Compartir

Sin embargo, todo cambió en las últimas semanas y la comentarista ha sido públicamente rechazada por el jugador de la NFL Baker Mayfield y también por el jugador de NBA Gilbert Arenas.