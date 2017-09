Ezekiel Elliott reconoció falta de esfuerzo contra Denver

El corredor de los Cowboys Ezekiel Elliott reconoció que mostró poco esfuerzo en la derrota de Dallas 42-17 en Denver la semana pasada, en la que no reaccionó durante dos intercepciones a Dak Prescott.

Zeke se enteró de las críticas que recibió del legendario LaDainian Tomlinson en NFL Network sobre su nulo esfuerzo y como ‘abandonó’ a su equipo en la paliza contra los Broncos.



Los Cowboys son maniatados y apaleados por los Broncos NFL 0 Compartir



“Definitivamente escuché eso. Supongo que puede decir que me vi de esa forma”, dijo Elliott el jueves en sus primeras declaraciones tras el fatídico resultado de los Cowboys.

"Diría que estaba muy frustrado, pero eso no es excusa para la falta de esfuerzo que mostré en el video", declaró Zeke ante los medios de comunicación en el vestidor.



Denver limitó a Elliott a solamente 8 yardas -la menor cantidad de su carrera- en aquel encuentro y el RB de los Cowboys admitió que su actitud no fue la correcta al ser una de las figuras del equipo de la Estrella Solitaria.

"No puedo hacer eso. Siendo uno de los líderes del equipo y siendo un chico con el que la gente cuenta, no puedo reflejar eso en los videos", añadió el #21 de Dallas.





Por su parte el entrenador en jefe Jason Garrett habló sobre el pobre esfuerzo de Elliott y algunos otros jugadores en la reunión del equipo el martes.





"Zeke es un profesional. Zeke sabe cómo jugar en este nivel. Ha demostrado eso en el transcurso de su carrera". “No es perfecto. Nadie es perfecto. Cuando las cosas ocurren, las resolveremos. Las dirigiremos y después seguiremos adelante", respondió Garrett.





Garrett quedó perplejo por el escaso esfuerzo de Elliott en las jugadas donde Chris Harris Jr. y Aqib Talib interceptaron el ovoide.

"Definitivamente no soy yo. Definitivamente no fio el tipo de jugador que soy. Definitivamente eso no es quien soy para este equipo. No puedo hacer eso. Estaba frustrado y no era yo", sentenció Elliott.

El quarterback Dak Prescott desea que no se realicen más preguntas sobre el esfuerzo de su compañero.

"Por mi parte, sé quién es. Sé el tipo de jugador que es y el tipo de persona que es", expresó Prescott. "Nunca cuestionaré su competitividad o su falta de esfuerzo o lo que quieran decir. Nunca cuestionaré eso. Sé que él va a estar ahí para mí, para sus compañeros, para su organización, así que no pongo atención a lo que dicen otras personas", remató Prescott.



