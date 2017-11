Eli Manning aún no está listo para ser relegado a la banca de los Giants

El dos veces campeón y MVP del Super Bowl, Eli Manning, todavía no está listo para ir a la banca.

Un día después de que el entrenador de New York, Ben McAdoo, expresara la idea de que consideraría utilizar a algunos jugadores jóvenes, y no se excluía ningún puesto, el quarterback de los Giants dijo que definitivamente quiere seguir jugando.

Manning indicó a los periodistas el martes después del entrenamiento del equipo que no escuchó los comentarios del entrenador McAdoo en la conferencia telefónica del lunes.

"No lo escuché. Mi objetivo es prepararme todas las semanas y hacer mi trabajo. Dijo que tiene fe en mí y sigue luchando. Así que eso es lo que estamos haciendo. Quiero jugar. Eso es lo que me gusta hacer. Me gusta jugar al fútbol americano y jugar como mariscal de campo.



AP-NFL



“Entiendo que tengo un trabajo que hacer y tengo que hacerlo mejor y hacerlo bien y ganar, y si no lo haces, el trabajo de todos quedará en juego en esta liga ", comentó Manning.

McAdoo dijo que estaba impresionado de que Manning estuviera un poco sorprendido por la sugerencia de un posible reemplazo.



Rams lucieron enormes y aplastaron 51-17 a los Gigantes a domicilio NFL 0 Compartir



"¿Qué esperas?" Dijo McAdoo. "Me alegra que haya dicho eso. Es un jugador de fútbol profesional, eso es lo que debería decir. Eli, él es nuestro mariscal de campo. Tengo mucha confianza en Eli. Eso no ha cambiado. Pero eso no significa algún punto en el tiempo, no vamos a arrojar a otro hombre allí para echarle un vistazo.



AP-NFL



"Cada posición debe rendir cuentas y cada posición necesita jugar a un alto nivel. Lo mismo ocurre con los entrenadores. Y obviamente, cuando pierdes en la moda que perdimos (el domingo), no es lo suficientemente bueno".

Manning ha realizado 207 aperturas consecutivas desde su temporada de novato. Si comienza esta semana, igualará a su hermano Peyton por la segunda racha más larga por un mariscal de campo en la historia de la NFL. Brett Favre tiene el récord con 297 aperturas consecutivas.

Los Gigantes aún están sufriendo por la derrota por 51-17 ante los Rams de Los Angeles el domingo.



AP-NFL



Le preguntaron a Manning sobre la relación con su entrenador en jefe.

"El entrenador y yo, hey, nos comunicamos bien", dijo Manning. "Tenemos una gran confianza el uno en el otro y tenemos una buena relación. No me han probado. Quiero decir, él es el entrenador. Soy el mariscal de campo e intento seguir mejorando y seguir trabajando".



AP-NFL



Los Gigantes (1-7) enfrentarán a los 0-3 San Francisco 49ers sin victorias el domingo en Santa Clara, California.

"Oye, creo que ambos equipos necesitan una victoria", dijo Manning. "Creo que tratas de jugar tu esquema. Intentas hacer las cosas correctamente, hacer las cosas bien. Tenemos que jugar nuestro juego. Tenemos que estar donde tenemos que estar. Haz las jugadas que están ahí".