¿El fin de la era Eli Manning en los Giants? Geno Smith será el titular contra Raiders

Los New York Giants saldrán al campo sin Eli Manning comenzando en los controles por primera vez desde 2004.

El equipo anunció el martes que Geno Smith comenzará como mariscal de campo el domingo en Oakland frente a los Raiders. El entrenador en jefe Ben McAdoo dijo que el novato Davis Webb también jugará, si no en la Semana 13, luego algún punto antes del final de la temporada.

"Geno comenzará esta semana", dijo McAdoo, a través del sitio web oficial del equipo. "En los últimos cinco juegos, miraremos a Geno, y también le daremos una oportunidad a Davis".





El cambio de quarterback pone fin a la racha de Manning de 210 aperturas consecutivas de temporada regular, la segunda más larga de un mariscal de campo en la historia de la NFL, detrás de Brett Favre (297).

Con los Giants (2-9) eliminados y deseando probar a sus quarterbacks suplentes en una temporada perdida, Manning se hizo a un lado respetuosamente.





"El entrenador McAdoo me dijo que podía seguir comenzando mientras Geno y Davis tienen la oportunidad de jugar", dijo Manning.

"Mi sensación es que si vas a jugar con los otros muchachos, ponlos a jugar. Empezar solo por mantener la racha en marcha y saber que no terminarás el juego y tendrás la oportunidad de ganarlo no tiene sentido para mí. Empaña la forma en que siempre lo he hecho, estaré listo para jugar siempre y cuando me necesiten. Ayudaré a Geno y a Davis a prepararse para jugar lo mejor que puedan".



La pregunta es si Manning vivió sus últimas jugadas para el equipo que ayudó a liderar en dos campeonatos del Super Bowl. Con los posibles cambios en el personal de entrenadores y en la oficina al final del año, esa consulta probablemente no será respondida hasta la temporada baja.





Mientras tanto, los Giants le darán a Smith su primer inicio desde la Semana 7 de 2016 con los Jets. La evaluación más grande para Big Blue será la de Webb, quien todavía tiene que tomar un complemento de la NFL. Si los Giants llegan al 2018 listos para renovar su sala de mariscales, deben descartar que la selección de tercera ronda sea la solución posible.



"Esta no es una declaración nada más que por estar 2-9, y tenemos que hacer lo que sea mejor para la organización hacia adelante, y eso significa evaluar cada puesto", dijo el gerente general Jerry Reese.

"Le dije a Eli esta mañana que una organización no podía pedir más en un mariscal de campo de franquicia. Ha sido eso y más. Nadie sabe lo que depara el futuro, pero en este momento, esto es lo que creemos que es mejor para la franquicia".