Drew Brees: “No planeo dejar Nueva Orleans nunca”

Drew Brees no quiere jugar en ningún otro lado que no sea Nueva Orleans.

Eso está bien y elegante, pero hay algunos detalles que lo hacen menos que garantizado. Brees está en el último año de su contrato. El mariscal de campo tiene 38 años. Y si bien esto puede parecer absurdo, los Saints ahora son menos dependientes de él que nunca en su tiempo en New Orleans.



AP-NFL



Ian Rapoport de NFL Network informó recientemente que los Saints no están seguros del estatus de Brees en el futuro, en parte debido a su contrato, y también a la expectativa de que querrá una gran suma de dinero. Considerando todo esto, parece que esta no es una situación que se resuelva fácilmente o al menos rápidamente.



¿Tom Brady o Drew Brees, quién hizo el mejor lanzamiento de la Semana 3? NFL 0 Compartir



"Me ocuparé de 2018 cuando llegue el 2018, pero ahora estoy en el momento, estoy pensando en 2017", dijo Brees durante una aparición en Hardwick & Richards en XTRA 1360-AM.

"Estamos tratando de mejorar un poco cada semana. Siento que tenemos una gran oportunidad por delante y no planeo salir de Nueva Orleans nunca”, aseguró Brees.



AP-NFL



"Afortunadamente, sé que todas esas cosas se solucionan cuando se supone deben hacerse. No me he puesto en contacto con ellos acerca de ningún contrato. Aquí tenemos una gran comprensión. Escuchen, vamos a pasar esta temporada y lo revisaremos en la temporada baja. Ahora mismo, estoy concentrado en el momento", añadió el famoso #9.



Drew Brees y los Saints acabaron con los Buccaneers para seguir adelante en la NFC Sur NFL 0 Compartir



Con marca de 7-2 y en medio de una racha de siete victorias consecutivas, es un gran momento para existir. Brees está en la silla del capitán de una ofensiva que ocupa el segundo lugar en la NFL con un promedio de 402.4 yardas por juego. Brees es séptimo en la liga en yardas aéreas por juego (266.4).



AP-NFL



Ese primer número es típico de los Saints -New Orleans ha terminado primero o segundo en yardas por juego en todas menos una de sus últimas cinco temporadas- pero esta temporada hay una gran diferencia que podría estar apuntando a un cambio permanente en el estilo, que podría ser impulsado por el estado de Brees.

En esas cinco temporadas antes mencionadas, los Saints promediaron más de 300 yardas en todas menos una, y en ese caso atípico (2014), apenas estaban por debajo de 300 con 297.8.



Los Saints derrotan a Green Bay que sufre sin Aaron Rodgers Los Saints vencieron 26 - 17 a los Packers en un partido que se mantuvo parejo hasta el 4° cuarto. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tal parece que los Packers vivirán una temporada sumamente complicada tras la lesión de su mariscal de campo estrella Aaron Rodgers, pues Brett Hundley no respondió. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Drew Brees tuvo una actuación de contrastes. Completó 27 de 38 pases para 331 yardas con 1 anotación pero sufrió un par de intercepciones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hundley fue el QB titular de Green Bay. Por aire completó 12 de 25 pases para solamente 87 yardas y 1 intercepción, mientras que por tierra sumó 44 yardas incluyendo un acarreo de TD. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir EL receptor Ted Ginn Jr, fue el blanco preferido por Brees. Atrapó 7 pases para 141 yardas aunque no logró ver las diagonales. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Por los Packers, el defensivo Davon House fue de lo más destacado. Además de 5 tackleos directos, tuvo una intercepción que mantuvo la emoción en el partido. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El ataque terrestre de Saints también funcionó muy bien gracias a Mark Ingram quien sumó 105 yardas y 1 anotación en 22 acarreos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La ofensiva de los Packers dependió de sobremanera en su ataque terrestre el cual fue lidereado por Aaron Jones quien sumó 131 yardas y una anotación en 17 intentos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Alvin Kamara fue el jugador más versatil del partido. Por tierra sumó 57 yardas en 9 acarreos y por aire tuvo 5 recepciones para 50 yardas en el triunfo de los Saints en Lambeau Field. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



Pero esta temporada, los Saints están promediando 402.4 yardas por juego, con solo 260.2 viniendo por aire. Gracias a un juego terrestre impulsado por un bloqueo efectivo y un ataque de dos cabezas de Mark Ingram y el novato Alvin Kamara, Nueva Orleans ha tenido una mejora drástica, pasando de 108.9 yardas terrestres por juego en 2016 a 142.4 en 2017.



AP-NFL



Los Saints simplemente ya no necesitan poner todas sus esperanzas ofensivas en el brazo de Brees, lo que hace que esta situación contractual sea un poco más intrigante.

¿A caso New Orleans, un equipo que durante mucho tiempo ha estado sumido en el submundo salarial y tendrá aproximadamente $ 31 millones en espacio de tope en 2018 (según Spotrac), estará dispuesto a canalizar $ 25 millones (o más, considerando el promedio que percibe Matthew Stafford - líder anual en salario de la liga- de $ 27 millones) a un quarterback que cumple 39 años en enero?

Los fanáticos de los Saints deben seguir el plan de Brees y vivir el momento. Es posible que no reciban muchos más con el # 9 detrás del centro.