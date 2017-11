Devonta Freeman supera el protocolo de conmociones y reaparecería con Atlanta

El corredor de los Atlanta Falcons, Devonta Freeman, ha despejado el protocolo de conmoción cerebral después de perderse dos juegos y podría regresar para el partido del domingo contra los Minnesota Vikings.

El entrenador Dan Quinn dijo el miércoles que Freeman tiene autorización completa para practicar "sin limitaciones".

Freeman, el corredor mejor pagado de la liga, ha sufrido dos conmociones cerebrales este año y tres en tres años. Dijo que habló sobre las conmociones cerebrales con un médico y que no le preocupa su futuro.



"No es algo que me preocupe por el resto de mi vida", dijo Freeman. "Si algo va a suceder, va a suceder. No puedes vivir y pensar en lo que sucedió en el pasado. Simplemente sigues adelante".

Freeman sufrió la conmoción cerebral en la segunda jugada de una victoria sobre Dallas el 12 de noviembre. Tevin Coleman comenzó en victorias sobre Seattle y Tampa Bay.



Freeman también pasó las últimas dos semanas de la pretemporada en el protocolo de conmoción cerebral. Se perdió un juego después de sufrir una conmoción cerebral contra los Colts el 22 de noviembre de 2015.

Dijo que acepta el riesgo de conmociones cerebrales.



"Sé a qué me inscribí", dijo Freeman. "Es un deporte de gladiadores. Solo debes ser consciente de todo lo que puede suceder porque puede suceder en cualquier momento".

Las conmociones cerebrales añadidas de Freeman son "parte del fútbol".



AP-NFL



"Vas a tener conmociones cerebrales", dijo. "Oye, si vuelve a suceder, vuelve a suceder. Soy un competidor. Soy un perro. Todavía intentaré ser el mismo Gratis. Voy a trabajar de la misma manera. Nada va a pasar. cambiar."

Freeman dijo que a través de más educación sobre las conmociones cerebrales, está "haciéndolo de la manera más inteligente" y "protegiéndome para la longevidad", concluyó.