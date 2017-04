Dallas Cowboys reforzaron su defensiva con el DE Taco Charlton

Los Dallas Cowboys se prepararon para reforzar su defensa como se esperaba, tomando el ala defensiva de Michigan, Taco Charlton, con la selección número 28 el jueves por la noche en el NFL Draft 2017.

Charlton, que lideró a los Wolverines con 9.5 sacks en 2016, es el primer defensive end tomado en la primera ronda por los Cowboys en 10 años. La mayor necesidad de Dallas era adquirir un pass rusher, para el equipo que terminó como el sembrado número 1 de la NFC la temporada pasada, pero batalló para presionar al mariscal de campo.



Es la tercera vez en cuatro años que los Cowboys han tomado a un ala defensivo en las dos primeras rondas, y ambas selecciones anteriores han superado las expectativas.

DeMarcus Lawrence, una selección de segunda ronda en 2014, ha sido disminuido por lesiones en la espalda, aunque llideró a Dallas con ocho capturas en su segunda temporada en 2015. Randy Gregory fue una elección de segunda ronda hace dos años, pero ha estado atorado por problemas fuera de campo. Está suspendido por casi todo el 2017 por múltiples violaciones a la política de abuso de sustancias de la NFL.



Charlton, de 6 pies y 6 pulgadas y 277 libras, cuyo primer nombre es Vidauntae, fue miembro del primer equipo de All-Big Ten para la Associated Press. Su temporada senior fue su única como titular a tiempo completo con los Wolverines.

Dallas ha estado buscando un presionador del juego contra el pase dominante desde que el líder de sacks de la franquicia, DeMarcus Ware, en un movimiento obligado por tope salarial en 2014.



