Dallas Cowboys liberan a Tony Romo para su retiro

Este martes Tony Romo ha sido dejado en libertad por los Dallas Cowboys, el mismo día que el quarterback de 36 años decidió poner fin a su carrera como jugador de la NFL.

El movimiento viene a petición de Romo, quien determinó retirarse para iniciar una carrera en los medios de comunicación.



Poco después de su liberación, la cadena de televisión CBS anunció que Tony Romo se unirá al equipo de Jim Nantz y Tracy Wolfson como analista de la NFL para la temporada 2017.

Romo publicó en su cuenta de Twitter una foto suya portando el saco de CBS: “Supongo que es hora de empezar a vestirme”, escribió Romo en referencia a que ahora tendrá que usar traje y corbata en los partidos.



I guess it's time to start dressing up. #CBS pic.twitter.com/GseSRiyNOo