Dallas Cowboys, el equipo deportivo más valioso del mundo según Forbes

Los Dallas Cowboys tienen un valor de 4,200 millones de dólares y son el equipo deportivo más caro del mundo por segundo año consecutivo, según Forbes.



Getty Images

En su ranking anual, Forbes ubicó al equipo de la NFL por encima de los New York Yankees del béisbol de las Grandes Ligas, cuyo valor fue calculado en 3,700 millones de dólares para subir del cuarto al segundo puesto.



Getty Images

Los tres equipos siguientes son de fútbol: Manchester United (3,690 millones), Barcelona (3,640) y Real Madrid (3,580).



Los New England Patriots de la NFL, los New York Knicks de la NBA, los New York Giants (NFL), los San Francisco 49ers (NFL) y Los Angeles Lakers (NBA) completan el Top 10 de la lista, todos con valores de al menos 3,000 millones de dólares.