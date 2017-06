Dak Prescott: “Romo hizo un trabajo increíble ayudándome”

Incluso con Tony Romo fuera del equipo, el quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, se mantiene en su discurso de agradecimiento y afirma que tenía una relación fuerte con la leyenda de la franquicia recién retirada.

"Quiero decir, Tony hizo un trabajo increíble por ayudarme. Creo que de eso es lo que se dio cuenta Tony, que no necesariamente podía controlar si jugaría o no, pero lo que sí podía controlar era nuestra relación", declaró Prescott el miércoles en The Rich Eisen Show.



"Creo que Tony hizo un estupendo trabajo, elogio a Tony y le agradezco mucho por ser otro entrenador para mí, por ayudarme en medio del juego, en la práctica, en el campo, (y) fuera de la cancha, dándome consejos. Como un tipo que pasó exactamente a través de lo que yo pasé, haciéndome cargo de la posición de un veterano, me hizo saber lo que se siente ser el quarterback de los Dallas Cowboys y simplemente me ayudó a prepararme", comentó DakAttack.



Prescott aseguró que Romo nunca hizo que su relación fuera incómoda.

"Realmente nunca lo hizo (incómodo). Y es por eso que digo que lo felicito", dijo Prescott. "No sé cómo se sentía personalmente. Quiero decir, obviamente sé, por lo enorme competidor que es, que quería jugar. Que por el éxito que tuvo en esta liga, probablemente sintió que debía jugar. Pero nunca (lo hizo incómodo), y como dije, siempre fue demasiado útil para mí. Me pareció que fue genuino y le admiro por eso", señaló Dak.



Probablemente nunca sabremos el alcance del drama interno que se vivió en la franquicia durante la increíble racha de la temporada pasada. El discurso de concesión de Romo y su posterior cambio de carrera, ayudaron a pintar la soleada narrativa que Prescott continúa retransmitiendo.



Sin embargo, según reportó Jane Slater de NFL Network en medio del proceso de toma de decisiones, sin duda Romo sintió cierto resentimiento e infelicidad.

"Sólo muestra el alcance de donde se encuentra su cabeza", escribió Slater en el momento del seguimiento. "(Romo) siente que le quitaron a su equipo. Batalla para comprenderlo como cualquiera lo haría", añadió.



Si Romo mantuvo estos sentimientos personales lejos del equipo durante su sprint hacia el título de la NFC Este, estaría inclinado a darle aún más crédito. Al menos, ambos merecen una mano por no permitir que saliera a la luz una situación potencialmente volátil hasta el punto donde los sentimientos personales de Romo se convirtieran en una distracción.