Contrastantes las llegadas de Patriots y Raiders a la Ciudad de México

Tanto los New England Patriots como los Oakland Raiders llegaron esta tarde a la Ciudad de México para su partido de la Semana 11 de la temporada regular en el Estadio Azteca.

Los Patriots llegaron a su hotel en la zona de Polanco, al poniente de la ciudad, bajo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la Policía Federal y evitaron interactuar con los aproximadamente 50 aficionados que los esperaron ahí.

Los campeones de la NFL llegaron al aeropuerto de la ciudad de Toluca provenientes de Colorado, donde permanecieron después de su partido de la semana pasada ante los Denver Broncos para adaptarse a la altitud.



Checking in from CDMX! #PatriotsEnMexico pic.twitter.com/rA7gN4ldt9



En tanto, los Raiders, que fungen como locales administrativos, arribaron antes del atardecer a su hotel y ahí fueron recibidos por un animado grupo de aficionados que, desde el lobby, fueron recibidos con gritos de apoyo.

Incluso hubo aficionados que se concentraron en la explanada del Ángel de la Independencia durante la tarde para hacerse sentir en la capital.



Giorgio and Khalil have been working on their Spanish.#RaidersEnMexico#NEvsOAK pic.twitter.com/oSSFqAAszY

— OAKLAND RAIDERS (@RAIDERS) November 19, 2017