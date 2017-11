Bill Belichick: "Por suerte no hubo terremotos mientras estuvimos en México"

El entrenador en jefe de los Pats Bill Belichick parece no haber quedado muy satisfecho tras la visita de los New England Patriots a México pues a su regreso a Foxborough, Massachussetts declaró que el viaje representó demasiado esfuerzo en muchos aspectos para la organización que representa.

"Es mucho. Pasamos mucho tiempo hablando sobre la altitud, sobre hidratación, sobre comida, agua, elementos de entrenamiento, mucho más que, por ejemplo, Denver. Escoge otra ciudad con algunas similitudes y aun así es bastante diferente.

"Lo solucionamos. Los jugadores hicieron un gran trabajo lidiando con todos los desafíos con los que tuvimos que lidiar”, indicó en el programa ‘ Dale and Holley Show’ de WEEI con Rick Keefe.



Belichick incluso temió por su integridad y la de sus jugadores en suelo mexicano pues valoró la fortuna de no presenciar un temblor durante las horas en las que estuvieron en el país vecino.

“Creo que somos afortunados de que no hubo erupciones de volcanes ni terremotos, ni nada más mientras estuvimos allí. Tienes dos franquicias de la NFL, en un área que no sé cuán estables sean las placas geológicas que estaban debajo de nosotros, pero no pasó nada, así que eso fue bueno".





El coach de los Patriots continuó acentuando la difícil tarea que representó para él y su equipo la planeación del partido, la adaptación del Estadio Azteca, así como la energía que tuvo que invertir el club para todo el evento.

"Hay un largo camino por recorrer para un juego. Hay mucho en términos de toda la logística. No están acostumbrados a tener un equipo de la NFL, así que tienes que entrar y manejar mucha de la logística. Mucha mano de obra, muchas horas, mucha energía de nuestra organización para hacer eso”, señaló.



Luego de vencer a los Raiders en la Ciudad de México, los Patriots llegaron a casa el lunes por la mañana temprano, en lo que fue un largo recorrido para su entrenador en jefe. “Estamos agotados por el viaje. Fue bueno, pero nos costó mucho".

Aunque Tom Brady dijo que le encantó la Ciudad de México y aseguró que definitivamente volverá pronto para conocerla, para el entrenador en jefe de los Pats no existe ese deseo de regresar pronto.

"Personalmente, no tendría ninguna prisa por volver a hacerlo", remató Belichick cuando le preguntaron si le gustaría que su equipo regresara a jugar en México.