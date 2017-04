La primera mujer en obtener una beca para jugar fútbol americano en NCAA

Por increíble que parezca, ver a una mujer en un equipo de fútbol americano colegial de Estados Unidos no es nuevo, aunque sí poco común. Pero lo que nunca se había visto es que se llegará ahí por medio de una beca.

Becca Longo es la primera mujer que firma una beca para jugar fútbol americano en una universidad afiliada a la NCAA. La joven del estado de Arizona será pateadora en Adams State University en Colorado a partir del próximo verano.

Adams State forma parte de la división II de la NCAA.



NFL Combine | Lo mejor de los quarterbacks para 2017 /NFL 0 Compartir

En las filas de Basha High School, en Arizona, Longo hizo buenos 30 de 33 intentos de punto extra y ha probado a sus 18 años que puede conectar un gol de campo de 48 yardas. Su físico no le pide nada a cualquier compañero o rival que tendrá en los emparrillados para su posición, pues mide 1.80 metros (5'11") y pesa 66 kilogramos (145 libras).

"No hay duda de que puede ser competitiva", dijo Timm Rosenbach, ex quarterback de los Phoenix Cardinals y los New Orleans Saints y head coach de Adams State. "Tiene una pierna fuerte y ella puede ser muy precisa."



Clemson y Alabama brindaron un partidazo en el National Championship Game de la NCAA Los Clemson Tigers se coronaron campeones nacionales al derrotar 35-31 a Alabama en un auténtico juegazo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Alabama Crimson Tide llegó al encuentro como el equipo #1 del fútbol americano colegial tras ganarle 24-7 a Washington en el Peach Bowl. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Clemson Tigers (#3), por su parte, lograron llegar al Campeonato Nacional tras destrozar 31-0 a Ohio State (#2) en el Fiesta Bowl. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La marea carmesí de Alabama toma el campo antes del juego del Campeonato Nacional contra los Tigres de Clemson en el estadio de Raymond James. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El guardia Tyrone Crowder # 55 y el liniero ofensivo Jay Guillermo # 57 de los Tigres de Clemson corren hacia el campo antes del partido del Campeonato Nacional 2017 ante Alabama. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los Clemson Tigers salieron con todo al emparrillado y con el peso de la historia en su contra pues enfrentaban a un equipo invicto en 26 partidos y que les ganó en el campeonato del año pasado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una visión general durante el himno nacional antes del juego del Campeonato Nacional del fútbol americano universitario 2017 entre la marea carmesí de Alabama y los Tigres de Clemson en el estadio de Raymond James el 9 de enero de 2017 en Tampa, Florida. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El quarterback de Clemson Deshaun Watson y sus compañeros escucharon respetuosos el himno nacional de los Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El Trofeo del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Colegial es presentado por Dr Pepper antes del partido entre Alabama Crimson Tide y los Clemson Tigers. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las animadoras de la marea carmesí de Alabama realizan una rutina antes del juego ante Clemson por el título universitario. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El entrenador en jefe Dabo Swinney de los Tigres de Clemson (izquierda) saluda al entrenador en jefe Nick Saban de la marea carmesí de Alabama antes del partido del Campeonato Nacional de la NCAA. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El ex mariscal de campo de la NFL, Peyton Manning, es visto antes del partido del Campeonato Nacional 2017 de Fútbol Americano Universitario entre el Alabama Crimson Tide y los Clemson Tigers. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las animadoras de los Tigres de Clemson desempeñaron sus porras previo al silbatazo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El linebacker Ryan Anderson # 22 de la Alabama Crimson Tide sostiene el cinturón de campeonato de "Ball Out" previo al arranque del Campeonato Nacional 2017 del Fútbol Americano Colegial contra Clemson. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El mariscal de campo Deshaun Watson # 4 de los Tigres de Clemson canaliza una poca de la presión durante la primera mitad contra la marea carmesí de Alabama en el juego del campeonato nacional 2017. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El juego se puso en marcha y de inmediato dejó ver que se trataría de una auténtica batalla aunque Alabama fue el que rompió el cero desde el primer cuarto. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El corredor de Alabama #9 Bo Scarbrough celebra su aterrizaje en las diagonales luego de una escapada de 37 yardas durante el segundo cuarto ante Clemson. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sus compañeros de equipo llegaron a la zona de anotación para felicitarlo después de dominar el inicio del partido del campeonato nacional en el Raymond James. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Clemson intentó meterse al partido pero no encontraba el éxito a la ofensiva que, aunque lograba primeros y diez, no conseguí descontar la ventaja de Alabama. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El mariscal de campo Jalen Hurts # 2 de la Alabama Crimson Tide acarreando el balón por la banda derecha en la primera mitad del partido. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El corredor Bo Scarbrough # 9 consiguió los primeros dos touchdowns de Alabama durante el primer cuarto del encuentro ante Clemson. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El mariscal de campo Jalen Hurts festeja una de las anotaciones de su compañero Bo durante la primera mitad del juego por el campeonato colegial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deshaun Watson # 4 de los Tigres de Clemson calienta antes de entrar a la ofensiva tras ir en desventaja contra el Alabama. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El linebacker Keith Holcombe # 42, el liniero defensivo Dalvin Tomlinson # 54, y el apoyador Terrell Hall # 24 del Alabama Crimson Tide reaccionan con burlas tras detener a Clemson con relativa facilidad en la primera mitad del encuentro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El quarterback Deshaun Watson #4 de los Tigres de Clemson consigue un touchdown en una carrera de 8 yardas durante el segundo cuarto del Campeonato Nacional contra el Alabama Crimson Tide. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Watson celebra con el liniero defensivo Christian Wilkins # 42 después de colarse a las diagonales para acercarse en el marcador ante Alabama. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El corredor Bo Scarbrough # 9 de Alabama es atendido en el campo de juego por personal de formación de su equipo después de sufrir una lesión durante el tercer cuarto del Campeonato Nacional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El linebacker estrella de Clemson Ben Boulware # 10 dio un partidazo contra Alabama Crimson Tide en el Ramond James Stadium y se espera que la próxima temporada haga de las suyas en la NFL. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El corredor Back Bo Scarbrough # 9 del Alabama Crimson Tide vuelve al campo después de sufrir una lesión que le impedirá continuar en el Campeonato Nacional del College Football. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El corredor de Clemson Wayne Gallman # 9 celebra una de sus grandes jugadas durante el partido del Campeonato Nacional de la NCAA. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El receptor Mike Williams # 7 de los Clemson Tigers celebra con el ala cerrada Jordi Leggett # 16 después de anotar un touchdown de 4 yardas durante el cuarto cuarto contra la marea carmesí de Alabama. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El linebacker Ryan Anderson # 22 y sus compañeros de Alabama Crimson Tide ven con preocupación como cambió el partido ante Clemson. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El mariscal de campo de Clemson Deshaun Watson recibió un golpazo en la segunda mitad entre dos jugadores de Alabama, el apoyador Reuben Foster # 10 y la defensiva Minkah Fitzpatrick # 29, donde el # 4 salió volando pero sorpresivamente se recuperó como si nada hubiera pasado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Deshaun Watson se levantó y siguió jugando como si nada, incluso en mejor nivel del que tuvo en los primeros cuartos del campeonato. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir O.J. Howard celebra tras recibir un pase de touchdown de Hurts que ponía contra la lona al equipo de Clemson. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Watson es detenido a escasas dos yardas de conseguir el touchdown terrestre en el último cuarto del campeonato nacional del fútbol universitario. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El quarterback de los Tigers celebra después de lanzar un pase de touchdown de 2 yardas en el touchdown para remontar a Alabama 28-24 con 4 minutos en el reloj. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El mariscal de campo Jalen Hurts # 2 del Alabama Crimson Tide hizo una jugada personal espectacular donde se escapó para un touchdown de 30 yardas durante el último cuarto que ponía a su equipo de nuevo arriba en el marcador. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El joven de apenas 18 años se estaba convirtiendo en la estrella de Alabama, que soñaba con su segundo título nacional consecutivo tras ponerse adelante 31-28 con dos minutos para el final del National Championship Game. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero Watson comandó una buena serie ofensiva de dos minutos y encontró en las diagonales al receptor # 13 Hunter Renfrow, que celebra con sus compañeros de Clemson, para darle el título a los Tigers dejando solo un segundo en el reloj. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deshaun Watson festejó así su tercer pase de touchdown de la noche donde terminó con 420 yardas por aire y 43 más por tierra además de otra anotación por tierra. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Llegó el silbatazo y los jugadores de los Clemson Tigers corrieron al centro del campo para celebrar la obtención del Campeonato Nacional tras 35 años de espera. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El veterano entrenador en jefe Nick Saban lamentó la derrota de Alabama 31-35 ante Clemson en el juego del campeonato nacional colegial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Hunter Renfrow es levantado por su compañero Jordan Leggett tras atrapar el touchdown ganador con un segundo por terminar el juego por el título. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los Clemson Tigers celebraron por todo lo alto tras ganarle 35-31 a Alabama Crimson Tide el National Championship Game de la NCAA que los acredita como campeones mundiales del fútbol americano colegial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El mariscal de campo Deshaun Watson abraza al entrenador en jefe Dabo Swinney de los Tigres de Clemson después de derrotar al Alabama Crimson Tide 35-31 para ganar el Campeonato Nacional 2017 del College. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los Clemson Tigers celebraron por todo lo alto tras ganarle 35-31 a Alabama Crimson Tide el National Championship Game de la NCAA que los acredita como campeones mundiales del fútbol americano colegial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los Clemson Tigers celebraron por todo lo alto tras ganarle 35-31 a Alabama Crimson Tide el National Championship Game de la NCAA que los acredita como campeones mundiales del fútbol americano colegial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El mariscal de campo Deshaun Watson fue reconocido como el jugador más valioso del Campeonato Nacional y ahora lo espera el Draft de la NFL donde algún equipo del fútbol americano profesional sin duda soñará con elegirlo entre las primeras selecciones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Los Clemson Tigers celebraron por todo lo alto tras ganarle 35-31 a Alabama Crimson Tide el National Championship Game de la NCAA que los acredita como campeones mundiales del fútbol americano colegial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Longo envió videos junto a su solicitud a Adams State y al poco tiempo recibió respuesta positiva.

"No me trata como a una chica", cuenta Longo respecto a su futuro entrenador. "Me trata como a un jugador de fútbol americano."