Sergio 'Checo' Pérez asegura que su noveno lugar en China "es un buen resultado"

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez del equipo Force India dijo este domingo que su noveno puesto en el Gran Premio de China es un “buen” resultado teniendo en cuenta el actual estado de su monoplaza.

“Si consideramos dónde está el ritmo del coche, creo que es un excelente resultado”, declaró el corredor a los medios de comunicación tras finalizar la carrera.



Pérez logró sumar dos puntos en esta segunda carrera de la temporada celebrada en el circuito de Shanghái mientras que su compañero de equipo, el francés Sebastian Ocon, quedó un puesto por detrás de él. “Fue importante para el equipo sumar con los dos autos”, apuntó.

Aunque no pasó a mayores, durante la carrera el piloto tuvo un leve toque con el canadiense Lance Stroll (Williams), quien, según contó, se le metió por dentro y “no me dio ningún espacio”. “No sé si no me vio o qué paso con él, pero no tuve ningún espacio y prácticamente fue él quien hizo el contacto”, dijo.



La tercera prueba del certamen, el Gran Premio de Bahrein, se disputará el próximo domingo en el circuito de Sakhir y para ella, explicó el mexicano, se van a hacer “algunas mejoras” en el monoplaza.

“Esperamos que nos lleven hacia adelante y nos acerquen a otros equipos como Toro Rosso o Williams, de los que estamos todavía detrás”, apuntó el mexicano.