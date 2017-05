La frustración del bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso, está llegando a su límite

La frustración de Fernando Alonso con su escudería es latente. En las cuatro carreras de la presente temporada, el español no ha podido sumar ningún punto, y este fin de semana en el Gran Premio de Rusia, el piloto de McLaren-Honda ni siquiera pudo comenzar la carrera por un problema en el motor.

Alonso, quien ganó la Fórmula 1 en 2005 y 2006, no ha ganado un Gran Premio desde 2013 cuando terminó primero en el circuito de Barcelona.



Y es que desde que firmó con McLaren en 2015, los resultados para Alonso han sido poco alentadores. No ha firmado ningún podio en las últimas tres temporadas y su mejor posición ha sido un quinto lugar en Hungría (2015), Mónaco y EEUU (2016).

"En 2018 ya veremos lo que pasa con cada uno de nosotros", aseguró un frustrado Alonso sobre su futuro luego del Gran Premio de Rusia de este fin de semana. "No he acabado las carreras y esta vez ni siquiera la he empezado. Llevo mal que no estén saliendo las cosas".

Su ánimo no es el mejor, lo cual se notó al salir del Autódromo de Sochi el domingo, tras una decepción más con su equipo.



"La verdad que, puestos a abandonar, es mejor hacerlo al principio y te evitas el sufrimiento que es estar en la cola del pelotón", aseguró Alonso. "Mira a [Stoffel] Vandoorne (su compañero de equipo), sin ninguna posibilidad de nada, con un coche muy lento, a tres segundos de los primeros y esperando que te doblen. Para eso si se te va a romper, que se rompa antes".

Lo único que le queda al asturiano es mantener e incluso incrementar su paciencia, aunque reconoce que tiene un límite.

"Es lo que hay y no queda otra que paciencia. El problema es que estamos tan lejos y la mejoría tiene que ser tan grande que no sé cómo se podrá hacer", indicó Alonso.

El próximo Gran Premio será el 14 de mayo en Barcelona. 'Jugando de local', Alonso espera sumar sus primeros puntos. El alemán, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Sebastian Vettel, lidera actualmente el campeonato mundial de pilotos con 86 puntos, 13 más que el británico Lewis Hamilton.