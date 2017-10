La Fórmula 1 se solidariza con México al mandar mensaje de apoyo desde Japón

Un pequeño detalle con un gigantesco significado.

Previo al Gran Premio de Japón, que se corre este domingo en el circuito de Suzuka, los pilotos de la Fórmula 1 se juntaron para mandar un mensaje de aliento a México por los terremotos que sufrió el país en septiembre.

Los volantes se colocaron detrás de una pancarta con el hashtag #FuerzaMéx1co y un juego de palabras en inglés: "you can't write 'mexican' without 'I can'", que en español textualmente significa "no puedes escribir 'mexicano' sin 'yo puedo'".



Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Malasia Univision Deportes Network 0 Compartir



En el acto, solamente faltó el piloto de Mercedes Lewis Hamilton, quien saldrá desde la pole position.

El 7 de septiembre, el sureste mexicano se cimbró con un temblor de 8.2 grados Richter, el de mayor intensidad que se ha tenido en el país en más de 100 años y que dejó daños palpables en los estados de Oaxaca y Chiapas; 12 días después, otro movimiento de 7.1 grados con epicentro a unos 100 kilómetros de la capital lastimó a la Ciudad de México y entidades vecinas, con un conteo que supera los 300 fallecidos.

Estos fenómenos naturales no alteraron los planes para el Gran Premio de México, agendado para el 29 de octubre próximo.