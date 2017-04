Jenson Button sustituirá a Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco

El británico Jenson Button regresará "solo para una carrera" en el Gran Premio de Mónaco para sustituir al español Fernando Alonso, que competirá en las 500 Millas de Indianápolis, anunció este viernes el equipo McLaren.

La escudería británica anunció el miércoles que Alonso se perderá la carrera de Mónaco para competir en otra de las pruebas legendarias del automovilismo, Indianápolis. Ambas se disputan este año el 28 de mayo.



"Debido al compromiso de Fernando Alonso con McLaren-Honda-Andretti durante el fin de semana de Indianápolis 500, la icónica carrera que se celebrará en la misma fecha (28 mayo) que el Gran Premio de Mónaco, Jenson tomará el McLaren-Honda MCL32 de Alonso durante solo una carrera, el también icónico Gran Premio de Mónaco", señaló el equipo en un comunicado.

Button, compañero del español hasta la temporada pasada, se retiró de los circuitos antes del comienzo del actual curso tras 17 años en la Fórmula 1. En la carrera del Principado acompañará al otro piloto McLaren, el belga Stoffel Vandoorne.

El británico, de 37 años, sigue teniendo contrato con McLaren, marca con la que se comprometió a ejercer de embajador durante dos años.



"Estoy emocionado de hacer un regreso de una carrera a la Fórmula 1, no creo que haya un mejor lugar que mi casa de adopción, el Gran Premio de Mónaco", dijo Button, que ganó esta prueba en 2009, año en el que se proclamó campeón mundial a los mandos de un monoplaza del difunto Brawn Team.

"Es uno de mis circuitos favoritos. Es callejero, un sitio donde un buen piloto puede marcar realmente la diferencia y aunque McLaren-Honda no ha comenzado bien la temporada, creo que Mónaco se puede ajustar mejor que los circuitos rápidos en los que Fernando y Stoffel han corrido hasta ahora", añadió.

- Entrenamientos de triatlón -

Button, que fue el último piloto que ganó una carrera para McLaren, en 2012, explicó cómo se preparará para regresar.



"Voy a conducir el McLaren alrededor de Mónaco en el simulador de antemano y creo que estaré listo para la carrera. Me sigo manteniendo en perfecta forma, he hecho muchos entrenamientos de triatlón recientemente, así que no estoy preocupado en este punto", explicó.

Alonso, por su parte, se refirió el jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahréin, a su participación en las 500 Millas de Indianápolis.

"La posibilidad se nos presentó este año y creo que era excitante intentar algo nuevo. Si quiero ser el mejor piloto del mundo solo hay dos opciones: o bien gano ocho Mundiales de Fórmula 1, uno más que Michael Schumacher, lo que es poco probable, o bien gano diferentes carreras, probando que soy un piloto que puede imponerse con coches y circuitos diferentes", explicó Alonso.

"Creo que todos ganamos: es bueno para la Fórmula 1 porque hay un gran mercado en Norteamérica y es bueno para el IndyCar tener un piloto de Fórmula 1 en la competición. Es bueno para McLaren-Honda correr el mismo día en Montecarlo y en las 500 Millas, y es fantástico para los aficionados al automovilismo", añadió.