Fernando Alonso renueva un año su contrato con McLaren

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, continuará en el equipo McLaren la próxima temporada, anunció este jueves la escudería británica.



Alonso, de 36 años, corre en McLaren desde 2015 pero los resultados no han sido los esperados. No en vano, aún no sabe lo que es subir al podio desde entonces y, esta temporada, ocupa el 16º puesto de la clasificación de pilotos con únicamente 10 puntos.