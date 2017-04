‘Checo’ Pérez regresa a Bahrein, un lugar que le “trae sus mejores recuerdos en Fórmula Uno”

El piloto mexicano no olvida el podio que logró en este circuito en la temporada 2014.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) no dudó en calificar el podio que consiguió en el circuito de Bahrein en 2014, como uno de sus "mejores recuerdos en Fórmula Uno" y confió en que las nuevas mejoras de su equipo surtan efecto.



Sergio Pérez permanecerá un año más en Force India /Univision Deportes Network 0 Compartir

"Me siento muy feliz por la forma en que hemos comenzado el año. Ocho puntos de dos carreras es un buen logro y muestra que estamos trabajando bien como equipo. Sigo pensando que un resultado mejor fue posible en China, pero no podemos quejarnos de dónde terminamos porque no fue una carrera fácil", dijo Pérez.



publicidad

"Bahrein es siempre una pista que disfruto y creo que correr de noche ha hecho que el evento sea más emocionante. Todavía sonrío cuando recuerdo nuestro podio en 2014, es uno de mis mejores recuerdos en la Fórmula Uno. Mi gran batalla con Jenson (Button) en 2013 es también algo que recuerdo", apuntó.



Los 'cara a cara' de los pilotos de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Shanghai Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir "Tenemos un paquete bueno que nos pone en un buen sitio, pero sabemos que hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder mantenernos al ritmo de Mercedes y en la posición en la que estamos ahora para luchar por las victorias", apuntó el piloto, que con las altas probabilidades de lluvia es uno de los favoritos junto a Lewis Hamilton. Foto: Clive Mason/Getty Images | Univision 0 Compartir El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) dijo que la escudería rival, Mercedes, sigue siendo la favorita esta temporada y restó importancia a su victoria en el pasado Gran Premio de Australia. "Fue la primera carrera y no significa mucho, pero por supuesto es la mejor manera de comenzar", dijo el piloto en una conferencia de prensa en Shanghái, donde será el Gran Premio de China de Fórmula 1. Foto: Clive Mason/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Después de solo una carrera es fácil decir que esta temporada es mejor que la anterior, pero es solo una carrera, solo el comienzo de la temporada, pero por supuesto que muchas cosas han cambiado desde el año pasado, el equipo ha evolucionado y generalmente estamos en una posición mejor, la gente se está sintiendo más cómoda", explicó e insistió en que Mercedes aún es favorito. Foto: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Tras haber perdido en Australia el primer duelo frente a Sebastian Vettel (Ferrari), el piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) dijo en Shanghái que espera que esta temporada sea una lucha constante y cerrada con la escudería italiana. "Es sólo la segunda carrera y no puedo prever qué va a pasar, pero espero que sea una cerrada batalla", dijo en un encuentro con medios de comunicación. Foto: Clive Mason/Getty Images | Univision 0 Compartir "Estamos cerca", insistió Hamilton, quien añadió que esperan "estar entre los tres primeros toda la temporada", algo para lo que el equipo está trabajando "intensamente". Foto: Lars Baron/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El británico contó, con los nuevos carros y los nuevos neumáticos será todavía mucho más importante el trabajo en equipo. "Con los nuevos carros tenemos que trabajar de un modo más cercano, todavía más como un equipo" y "tomar decisiones de forma colectiva". Foto: Clive Mason/Getty Images | Univision 0 Compartir Hamilton ha pasado varios días en China, donde ha sido recibido por centenares de fanáticos en aeropuertos y hoteles. Los fans chinos, bromeó, "son como agentes secretos" que saben cada uno de sus movimientos. "No hay ningún otro país en el que llegue a un aeropuerto y tenga un recibimiento de tal magnitud". Foto: Clive Mason/Getty Images | Univision 0 Compartir El mexicano Sergio Pérez contó que para la carrera de China han implementado "muchas mejoras" que espera "que ayuden a los problemas" de su carro. "Comparados con la media estamos detrás y va a ser un juego de cuánto podamos mejorar más que los demás", dijo. Foto: Mark Thompson/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) se mostró hoy muy satisfecho con su inicio de temporada y con el potencial de su coche y aseguró que a partir de ahora solo puede ir a mejor. "El coche tiene mucho potencial y solo podemos ir a mejor a partir de aquí", apuntó Foto: GREG BAKER/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir El español habló sobre los nuevos neumáticos mucho más anchos y menos sensibles a la temperatura, y confirmó que es probable que no permitan que haya tantos adelantamientos. "Es más difícil adelantar que el año pasado pero es el precio a pagar por tener estos coches más rápidos y los neumáticos que te permiten empujar un poco más. Por lo menos, a mí me permite disfrutar un poco más de la carrera", afirmó. Foto: Clive Mason/Getty Images | Univision 0 Compartir Pese a su manifiesto descontento y a los rumores de que podría no acabar la temporada con McLaren-Honda, el piloto español Fernando Alonso dijo que es en las pistas donde quiere estar y que no se siente deprimido. "Prefiero estar aquí que estar en el supermercado de mi ciudad", respondió el piloto a un periodista que le cuestionó sobre si considera una pérdida de tiempo estar compitiendo con un coche con tan poco nivel. Foto: GREG BAKER/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así, pese a su retirada en la primera carrera del mundial, insistió en que a sus 35 años, se siente "más preparado que nunca". "El equipo no es muy competitivo ahora, es verdad, y no hay nada que podamos hacer de un día para otro, por lo que es un trabajo duro. Al mismo tiempo el equipo está esperando un trabajo extra de mí ahora, unos resultados extras". Foto: GREG BAKER/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir

Para el mexicano, Bahrein es especial en todo.

"Es un circuito que siempre produce buenas carreras y oportunidades de adelantamiento. En el pasado siempre tenías que preocuparte por cuidar los neumáticos traseros porque hay muchas zonas de aceleración grandes, pero tal vez ahora no será un factor con los neumáticos de este año", indicó.



Sergio Pérez: “Me falta un coche competitivo para ser campeón de la Fórmula 1” /Univision Deportes Network 0 Compartir

"El equipo está trabajando muy duro con el desarrollo del coche y hemos avanzado algo en China. Hay más desarrollos que vienen este fin de semana y espero que podamos obtener beneficios de inmediato", finalizó Sergio Pérez.