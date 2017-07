El ex Secretario General de la Concacaf y el gran culpable de darse a conocer el escándalo del FIFA-Gate falleció este día a los 72 años de edad.



Ha sido el New York Times quien dio a conocer la muerte del estadounidense sin confirmar los motivos, la ciudad o la hora en que se dio el deceso.

Confirmed: Chuck Blazer, larger than life soccer executive whose final years were dogged by investigation, illness and disgrace, has died.

Tras recibir una sanción de por vida por parte del organismo y luego de ser acusado por aceptar sobornos millonarios, el estadounidense desapareció de la vida pública en medio de graves señalamientos en su contra.

Blazer's lawyer in statement invokes his yearslong cooperation with authorities (which upended FIFA) and his "profound sorrow and regret." pic.twitter.com/KHgsnnRq5Q

— Rebecca R. Ruiz (@RebeccaRuiz) July 13, 2017