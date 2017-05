YouTuber ruso recibe 3 años y medio de prisión por jugar Pokémon GO!

Pokémon GO! ha dejado de ser el fenómeno internacional que paralizó al mundo el año pasado, pero eso no significa que el juego se haya vuelto irrelevante. Con la introducción de nuevas mejoras, más oleadas de criaturas y nuevas formas de interactuar con otros jugadores.

Desafortunadamente hoy no te hablaremos de una nueva actualización, la noticia de hoy es muy desafortunada para un YouTuber jugador de Pokémon GO! Hace un par de meses, aún en plena fiebre de la popular aplicación, Ruslan Sokolovsky se atrevió a desafiar a las autoridades de una forma que en en otras partes del mundo parecería inofensiva.



Sokolovsky hizo un video dónde se aventuró a una iglesia con el solo propósito de jugar Pokémon GO! y fue perseguido por la justicia rusa desde agosto del año pasado. La resolución del largo juicio llegó y no fue positiva, Ruslan Sokolovsky fue encontrado culpable de 2 cargos:

● Insultar creyentes religiosos e incitar el odio

● Tráfico ilegal de equipo tecnológico especial

La pena que tendrá que pagar el joven YouTuber por dichos delitos será de 3 años y medio, que en un país que ha dejado de penalizar el abuso doméstico y persigue la homosexualidad no sólo es exagerada sino muestra de una intolerancia profunda ante la libertad de pensamiento.