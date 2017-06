Una ley en China obligó a Blizzard a “regalar” sus loot boxes

Claro que es un regalo condicionado a una compra, así que muy gratis no es.

No cabe duda que Overwatch ha resultado un éxito tremendo para Blizzard, con más de 30 millones de juegos vendidos alrededor del mundo las ganancias de la compañía no hacen más que crecer. El principal modelo de negocio de Overwatch no es la venta del juego en sí —como en el modelo clásico de los publisher y desarrolladores— ni la venta de contenido DLC, sino el multimillonario sistema de microtransacciones para obtener, en este caso, items de personalización como skins, poses y líneas de voz.

Sin embargo, una reciente ley aprobada en China, uno de los mercados más importantes para Blizzard, ha puesto en jaque los ingresos percibidos por este medio, pues a grandes rasgos prohíbe los sistemas de “lotería” en los que no se garantice la obtención de ítems de gran rareza y al incluir a los eSports afecta directamente el sistema de Loot Crates de Overwatch.



publicidad

La solución que implementó Blizzard a esto consiste en “regalar” las loot boxes en la compra de monedas virtuales. Por cada compra de una cantidad específica de monedas del juego, los usuarios recibirán un número determinado de loot boxes, hasta un límite de 50 cajas por compra.

Este cambio solo se ha implementado en China y difícilmente será aplicado a otras regiones a menos claro que los gobiernos locales continuen con la racha de legislación de eSports com sucede ya en Corea del sur otros países asiáticos.