Ubisoft hizo un documental detrás de cámaras de su torneo Six Invitational

El mundo de los eSports es muy rico en experiencias y emociones, muchas de las cuales quedan reservadas solo para aquellos que actúan de manera protagónica en competencias, torneos o que simplemente son miembros de un equipo profesional. Hay muchas cosas que como espectadores no podríamos apreciar de no ser por trabajos como el documental “Siege: The Rising Scene”

Durante el torneo Six Invitational del juego Rainbow Six: Siege que se llevó a cabo en Montreal, Canadá, durante el pasado mes de febrero, Ubisoft produjo este documental de 22 minutos de duración que sigue los pasos de dos jugadores profesionales y un caster en un acercamiento detrás de cámaras que nos llevará a conocer a detalle la escena competitiva profesional del juego Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.



Despedirse en cima o defender la corona

En estos 20 minutos de duración podremos ver a los jugadores Troy “Canadian” Jaroslawski de Team Continuum y Sébastien “FuriouSG” Guérineau de Team Vitality prepararse para enfrentarse en una final donde el primero defiende su título mientras que el segun intenta llevarse la corona como última gran acción de su carrera.

Si te gustan las historias de inspiración y triunfo, los eSports y tienes un rato libre, no puedes perderte este gran trabajo de Ubisoft Montreal que nos acerca y muestra la cara humana detrás de las competencias en videojuegos.