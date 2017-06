Twitch te regala una loot box legendaria en Overwatch

El sitio de streaming más popular entre los seguidores de los eSports, Twitch, anunció una promoción especial para los jugadores de Overwatch, pues durante todo el mes de Junio, todos los suscriptores de Twitch Prime, el servicio de paga de la plataforma, recibirán una caja dorada dentro del juego que incluye de forma garantizada una de esas codiciadas y muy perseguidas skins legendarias para los personajes, aunque no garantiza que sea una que no poseas aún y especifica que todas las skins de eventos especiales quedan fuera de esta dinámica.



Get a Golden Loot Box in @PlayOverwatch with @TwitchPrime!

Unlock yours today: https://t.co/HQIAqcr0iH (Offer ends August 10.) pic.twitter.com/Ezlvvfcu5u

— Blizzard Ent (@Blizzard_Ent) June 20, 2017