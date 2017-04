Twitch ahora tiene filtros para League of Legends

Navegar por los canales y transmisiones de Twitch es una tarea titánica, con la cantidad de creadores de contenido, streamers y cuentas oficiales de algunos juegos y equipos profesionales de eSports, encontrar contenidos específicos —sobre todo de partidas pasadas— sería imposible sin la ayuda de filtros.

Hasta el momento opciones para filtrar partidas por rango o personaje había existido desde hace mucho para juegos como DOTA 2 y Counter Strike: Global Offensive, pero extrañamente estaban ausentes de uno de los juegos con más aficionados de todos: League of Legends.

¿Y los que no somos pro?

Si bien la implementación de estos filtros ayudará a que los fanáticos encuentren las transmisiones de jugadores con alto rango o campeones específicos, el sistema de Twitch discrimina a todos aquellos streamers cuyo fuerte no sea el factor competitivo. Si tienes un canal que haga streams y cuyo fuerte no sea el juego sino la experiencia, será mejor que te suscribas para que no le pierdas el hilo.