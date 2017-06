Todo lo que tienes que saber del Xbox One X

Este fin de semana oficialmente arrancaron las actividades de la Electronic Entertainment Expo con las conferencias de Bethesda, Electronic Arts y Xbox, siendo ésta la primera desarrolladora de hardware en dar un vistazo a las novedades que podremos disfrutar próximamente. Como ya se esperaba desde el año pasado, el show estuvo centrado en la develación oficial y los detalles de Project Scorpio, la llamada “consola más poderosa de la historia”.

Ahora bajo el nombre de Xbox One X, Microsoft reveló que este nuevo miembro de la familia Xbox tendrá un lanzamiento a nivel mundial el 7 de noviembre y costará $499 dólares.



Especificaciones técnicas

● CPU: Ocho núcleos X86 a medida a 2.3GHz

● GPU: 40 unidades de computación a medida a 1172MHz

● Memoria: 12GB

● Ancho de banda de la memoria: 326GB/s

● Disco duro: 1TB 2.5 pulgadas

● Unidad óptica: 4K UHD Blu-ray

Microsoft afirmó que la CPU de su nuevo hardware es 31% más veloz, que junto al disco duro que responde mucho más rápido harán que los largos tiempos de carga sean cosa del pasado. Todos los juegos de Xbox One serán compatibles con Xbox One X, pero esto no significa que todos esos juegos se verán en 4k nativo, pero Microsoft hizo el compromiso de que sus lanzamientos como first party tendrán la opción de desbloquear un potencial gráfico mayor si se juegan en esta potente máquina.



https://youtu.be/ghIMo1argF8

¿Qué juegos ya existentes tendrán mejoras 4K?

● Gears of War 4

● Forza Horizon 3

● Killer Instinct

● Halo Wars 2

● Minecraft

● Final Fantasy XV

● Resident Evil 7

● Ghost Recon: Wildlands

● Rocket League

● Paladins

● The Witcher 3



Juegos nuevos anunciados con potencial desbloqueable 4K

Naturalmente, una conferencia de E3 no puede existir sin el anuncio de nuevos títulos y actualizaciones de juegos esperados. Xbox se comprometió a entregar más de 45 juegos y entre ellos mostraron con lujo de detalle los siguientes:



● Forza Motorsport 7

● Metro Exodus

● Assassin’s Creed Origins

● PlayerUnknown’s Battlegrounds

● Deep Rock Galactic

● State of Decay 2

● Minecraft

● Dragon Ball FighterZ

● Black Desert: The MMORPG



● The Last Night

● CodeVein

● Sea of Thieves

● Super Lucky’s Tale

● Crackdown 3

● Middle-Earth: Shadow of War

● Anthem



Potencial en eSports

El nuevo Xbox One X no tomará el lugar de las consolas Xbox One y Xbox One S, pero si es posible que gracias a su potencia extra, los eSports de la compañía como Halo y Gears of War encuentren en el poderoso hardware un lugar para residir definitivamente, pues con una potencia similar a la de cualquier computadora diseñada para el gaming, el rendimiento y la fluidez de los juegos es incluso posible que juegos como Overwatch y Counter Strike: Global Offensive tradicionalmente jugados en PC, consideren por lo menos abrir una división en esta consola.