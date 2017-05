The Legend of Zelda llegará a smartphones

Según un reporte de The Wall Street Journal los planes de Nintendo en el mercado de juegos para dispositivos móviles —smartphones y tablets— incluyen el lanzamiento de un título de la franquicia The Legend of Zelda planeado para tiempo después del próximo lanzamiento de la app de Animal Crossing.

The Legend of Zelda es una de las franquicias más populares de la compañía y de acuerdo a este reporte, un juego de esta serie para celulares está en desarrollo y será lanzado este mismo año.

¿Que podemos esperar?

Actualmente la colaboración entre Nintendo y DeNa ha dado fruto a 3 juegos; Miitomo, Super Mario Run y Fire Emblem Heroes. Shigeru Miyamoto comentó que el plan original era lanzar 5 títulos antes de marzo de este año, sin embargo, "las condiciones del mercado y el proceso de desarrollo para cada uno" hizo que el lanzamiento de estos se retrasara y que uno de ellos fuera cancelado.

Nintendo no ha confirmado ni negado que el 5to juego en llegar a teléfonos celulares sea en efecto una versión móvil de The Legend of Zelda y de serlo probablemente no sea el tipo de juegos a los que estamos acostumbrados. ¿Que planeas Nintendo?