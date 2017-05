Tencent está creando todo un pueblo dedicado a League of Legends

Tencent, la gigante china de telecomunicaciones propietaria de Riot Games, tiene planes muy ambiciosos para una de sus propiedades más rentables, obviamente nos referimos a League of Legends. Y es que no conforme con el éxito de su MOBA en la escena competitiva y los millones que recauda mensualmente con las ventas de skins, contratos de publicidad y eventos masivos, ahora existen planes de crear toda una ciudad dedicada a los eSports, y específicamente a este juego.

Los planes son muy ambiciosos pues esta ciudad gamer incluirá un parque de diversiones basado en League of Legends, una universidad de esports, zona creativa, un centro de datos en la nube y un parque cultural, todo ubicado en la provincia de Wuhu, en China.



publicidad

Disneylandia de los eSports

El 47% de las ganancias de Tencent vienen de sus empresas de videojuegos, lo que explica el interés de la compañía por explotar y sacarle el mayor jugo posible a sus propiedades intelectuales y el fenómeno mundial en crecimiento que representan los eSports.

No es raro que en china existan parques de diversiones inspirados en videojuegos como World of Warcraft, aunque la mayoría de ellos no son oficiales, mayor motivo para querer invertir en un proyecto oficial, sobre todo considerando la base de jugadores de más de 100 millones. Hasta ahora los detalles de este ambicioso proyecto son escasos, sin siquiera una tiempo previsto para iniciar la construcción del complejo.