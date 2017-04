Sven, el jugador ciego que puede jugar Street Fighter en torneos

El fin de semana pasado se llevó a cabo en Madrid, España, el cuarto torneo temático de videojuegos pelea “Sonic Boom”. Dicha competencia dura dos días y este año fue sede de una de las paradas oficiales del Capcom Pro Tour.

Naturalmente muchos jugadores de todas partes del mundo y en especial de europa, se reunieron para ganar puntos y premios de hasta $1,500 dólares al primer lugar de Street Fighter V. Sin embargo, no fueron los grandes y reconocidos jugadores profesionales quienes se llevaron el show, si no un jugador que a pesar de no haber ganado el torneo se está armando de una excelente reputación.

El Ken Ciego

Sven, un jugador de origen holandés acudió a Sonic Boom, su primer torneo, a pesar de una particularidad que la mayoría de las personas creerían que le impide jugar cualquier videojuego, es ciego.

Gracias a un headset estéreo, Sven puede identificar dónde está él y dónde está su adversario y es capaz de saber el tipo de ataque que le están lanzando por los sonidos del juego mientras reacciona a todos ellos tanto como a ejecutarlos por el ruido que hacen.

Si bien Sven no ganó el Sonic Boom si se llevó toda la atención al demostrar que no necesitas ver para ser un gamer. Te dejamos con el video de “El Ken Ciego” venciendo a otro jugador profesional de Street Fighter V.