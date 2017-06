Star Wars: Battlefront II estará enfocado en el aspecto competitivo

Star Wars Battlefront II fue revelado hace un par de meses durante la Star Wars Celebration pero fue hasta ahora, en el marco del E3, que Electronic Arts nos dió más detalles sobre el juego. Además de un modo de juego de campaña para un jugador que nos cuenta una historia canon dentro del universo de la saga y conecta lo que sucede entre los episodios VI y VII de Star Wars, EA dejó claro con una partida en vivo que el elemento competitivo estará más presente que nunca.

Siguiendo el modelo de los eSports más populares y en crecimiento —cof cof Overwatch— Star Wars: Battlefront II sustituirá su sistema de DLC pagado por el de múltiples “temporadas” temáticas, en el que cada cierto tiempo se sumarán personajes y mapas nuevos provenientes de todas las eras de Star Wars.



Estas temporadas serán actualizaciones post-lanzamiento —el 17 de noviembre— totalmente gratis, la primera de ellas en diciembre e incluirá contenido basado en la próxima cinta The Last Jedi. Este contenido fue anunciado por el actor John Boyega, quien interpreta a Finn, personaje que junto con Captain Phasma estarán disponibles en esta primera actualización. No se sabe aún cuántas temporadas se tengan planeadas para el juego pero se sabe que estas actualizaciones incluirán planetas, personajes, naves, armas y modos de juego.