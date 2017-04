Speedrunner termina Super Mario Bros sin matar ni recolectar nada

Si existe un videojuego reconocido por varias generaciones y que ha trascendido a la cultura general de nuestra generación, es sin duda Super Mario Bros. El clásico de los 80s es uno de los títulos más jugados y con más variantes que existen, los Speedrunners constantemente intentan superar la marca impuesta —actualmente de 4 minutos, 56 segundos y 878 milésimas— por otros jugadores y los trucos para saltarse niveles son más conocidos que el “Happy Birthday”.

Sin embargo hay algunos speedrunners que no se conforman con pasar el juego lo más rápido posible sino que se imponen reglas adicionales: jugar con los ojos vendados, con control de movimiento, con la imagen invertida, etc.



Super Mario Pacifista

El usuario de YouTube conocido simplemente como Nintendo Unity logró terminar el juego en solo 10 minutos y 16 segundos, más del doble del récord actual, sin embargo para este speedrun se fijaron reglas especiales: no recoger items —hongos, flores de fuego, estrellas— no recoger una sola moneda y no matar a ningún enemigo —salvo el jefe final de cada mundo—.