Sony se niega a jugar Minecraft junto a Nintendo y Microsoft

Durante la conferencia de Xbox con motivo del E3 el fin de semana pasado, se anunció que uno de los juegos estrella de Microsoft tendría finalmente soporte en todas las plataformas… O casi. Minecraft, uno de los juegos más importantes de la década está presente prácticamente en todas las plataformas existentes, entre las que destacan PlayStation 4 y Nintendo Switch, competencia directa del Xbox One. A pesar del positivo anuncio de soporte cross platform —es decir que todos los usuarios podrán convivir de forma online sin importar la plataforma que utilicen— trascendió que la única consola que no permitirá esta interacción es PlayStation 4.



publicidad

El director global de ventas y marketing de PlayStation, Jim Ryan, explicó que su compañía sólo busca proteger a su comunidad de otras. Phil Spencer, el actual director de Xbox, se pronunció en desacuerdo con las declaraciones de Ryan acerca de la razón por la que el PlayStation 4 no está dentro del cross-play de Minecraft y añadió:

"El hecho de que alguien haga una afirmación acerca de la seguridad de los usuarios de Minecraft, lo encuentro poco saludable, no sólo desde la perspectiva de Microsoft sino de toda la industria... No sé por qué salió eso en la conversación"

No obstante la evidente molestia en torno a los comentarios de Sony, Phil Spencer reafirmó la invitación a PlayStation para sumarse a Better Together, la actualización anunciada por Mojan —desarrolladores del juego— que permite a los jugadores de Minecraft en Switch, Xbox One, PC y demás plataformas jugar juntos.