Smash Bros será algo inédito en EVO Japan

En EVO Japan veremos no solo la implementación de batallas por equipos 3 vs 3.

Uno de los torneos más importantes y representativos en la escena competitiva de los juegos de pelea, EVO, tendrá su primera edición fuera de Las Vegas. EVO Japan fue anunciada el año pasado y se trata de una versión un poco más pequeña y enfocada en los competidores asiáticos —aunque no se restringe la participación de competidores de otras partes del mundo—.

La EVO Japan sólo tendrá 3 juegos a disputarse en torneos: Tekken 7, Guilty Gear Xrd REV 2 y Super Smash Bros Wii U. Sin embargo es en este último título en el que EVO Japan tendrá la mayor diferencia no sólo con la versión normal de EVO, sino con la mayoría —si no es que todos— los grandes torneos de juegos de pelea.



publicidad

Uno para todos y todos para uno: 3 VS 3

Super Smash Bros es considerado un juego “de fiesta”, pero los jugadores han descubierto su potencial competitivo y han implementado ciertos criterios para esto. El juego de Wii U, permite hasta un total de 8 jugadores simultáneos, pero en los torneos la regla es que sean 1 vs 1 o por equipos 2 vs 2. En EVO Japan veremos no solo la implementación de batallas por equipos 3 vs 3 sino que este es —hasta el momento— el único modo disponible para registro.

Te dejamos con un video de una partida de Super Smash Bros para Wii U en la modalidad de 3 VS 3 para que te imagines el caos que será ver eso en EVO Japan.