Rocket League llega a los 30 millones de jugadores

Hace no más de dos años que Rocket League llegó a las consolas PlayStation 4 como un juego gratuito y sin muchas expectativas, pero la rápida aceptación de cientos de jugadores le hicieron crecer y llegar primero a Xbox One y eventualmente a todas las plataformas —a excepción de las de Nintendo, ups—.

Rocket League combina perfectamente la emoción de dos deportes de por sí muy populares, fútbol soccer y automovilismo, pero nadie imaginó que la mezcla resultaría tan adictiva y popular. Hoy se celebran torneos y ligas de Rocket League en todo el mundo y se encuentra posicionado como uno de los eSports de mayor crecimiento en los últimos años.



