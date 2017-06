Red Hood llega la proxima semana a Injustice 2

NetherRealm Studios dio a conocer mediante un tweet que Red Hood, el primer personaje DLC para Injustice 2, llegará el próximo 13 de junio a las versiones Deluxe y Ultimate, el resto de los jugadores deberá esperar una semana más para tener acceso al personaje en el modo multiverse que permitirá tener un acceso limitado al personaje para probarlo antes de adquirirlo.



Get ready to play as Red Hood in #Injustice2 - coming next Tuesday, June 13! Tune in for gameplay: https://t.co/uTqmsUZ5nE pic.twitter.com/aP7VaywCvM

— Injustice2 (@InjusticeGame) June 7, 2017