¿Qué se necesita para ser un crack en Madden NFL?

No existe mejor simulador de fútbol americano que Madden, la franquicia de juegos propiedad de EA ha exprimido cada gota de jugo que puede ofrecerle la NFL y sus equipos para hacer de este juego una experiencia completa. Como todo videojuego es apto para que todo tipo de público lo juegue, pero se necesita un poco más para ser un crack.

1.Conoce las reglas

Si no sabes ni una jota de fútbol americano, es posible que el juego te parezca complicado pues además de las reglas del deporte real, el videojuego agrega sus propias dinámicas para que todo funcione desde el control de la consola. Pero no te preocupes, el juego es tan intuitivo y rápido que no tardarás mucho tiempo en dominar lo básico.



2.Pasión

Quizás esté de más, pero si no tienes pasión por el juego difícilmente desarrollarás el resto de las habilidades necesarias para ser un crack en Madden. Si no te gusta ¿qué haces jugando?

3.Paciencia

Madden es un juego complejo y tiene diferentes modos de juego así como mucho contenido que necesitas revisar y aprender, si lo que quieres es un juego menos complicado y en e que puedas saltar a la acción desde el inicio te recomendamos que te regreses a jugar FIFA

4.Práctica y constancia

Sea el modo de juego que elijas para especializarte, vas a necesitar mucha práctica pues Madden no depende solo de las habilidades de reacción y agilidad en el control. El nivel de estrategia que requieres es bastante profundo y tendrás que practicar con diferentes equipos y jugadores hasta dominar el estilo de juego que más te conviene.

5.Compite

No hay forma de crecer en un juego como Madden simplemente jugando contra la inteligencia artificial. Ya sea que juegues con tus amigos o contra personas en internet, es importante que midas tus tácticas contra las de otros jugadores y sin importar si pierdes, aprender de cada enfrentamiento.

6.Divertirte

Quizás no sea un elemento decisivo, pero definitivamente creemos que no tiene sentido alguno ser el mejor en Madden si no te diviertes, así que ve a tu consola favorita, juega, diviértete y patea traseros.