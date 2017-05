¿Que es el MSI de League of Legends y por qué es tan importante?

Este fin de semana arrancó el torneo Mid Season Invitational de League of Legends, que no es otra cosa que el primer gran evento del año a nivel mundial del rey de los eSports. Con la conclusión de todos los torneos primaverales alrededor del planeta, los campeones de cada región se enfrentan no sólo para definir al mejor de ellos sino para ganar un jugoso premio económico y un lugar en el gran torneo mundial.

¿Quienes son los equipos participantes?

League of Legends tiene presencia en todo el mundo, pero son 13 regiones las que han logrado sobresalir lo suficiente en el juego competitivo como para ser consideradas dentro de este torneo:

● Red Canids - Brasil

● Team WE - China

● Virtus.pro - Comunidad de estados independientes

● G2 Esports - Europa

● Rampage - Japón

● SK Telecom T1 - Corea del sur

● Lyon Gaming - Latinoamérica Norte

● Isurus Gaming - Latinoamérica Sur

● TSM - Norteamérica

● Dire Wolves - Oceanía

● Marines Esports - Asia

● Flash Wolves - Taiwan, Hong Kong, Macau

● SuperMassive eSports - Turquía

¿Cómo funciona?



El Mid Season Invitational de League of Legends tiene 3 etapas:

● Fase Play-In

Durante esta etapa, 8 de los 13 equipos se enfrentarán en dos grupos:

Grupo A

SuperMassive

Red Canids

Dire Wolves

Rampage

Grupo B



GIGABYTE Marines

Lyon Gaming

Virtus.pro

Isurus Gaming

Los ganadores de cada grupo se enfrentarán entonces a los ganadores de la copa Norteamericana y la Masters League, Team Solomid y Flashwolves respectivamente para ocupar 2 lugares en la fase de grupos. Los dos equipos perdedores se enfrentarán entre ellos para conseguir un tercer lugar.

● Fase de grupos

Los 3 equipos ganadores de la fase Play-In se unirán a los 3 líderes mundiales, equipos representantes de Europa, Corea y China: G2 Esports, SK Telecom T1 y Team WE.

● Fase Knockout

Los mejores 4 equipos de la fase de grupos serán los elegidos para llegar a las semifinales con solo 2 encuentros al mejor 5 partidas que desencadenará a la gran final y la repartición de la bolsa de premios acumulada de aproximadamente 1 millón de dólares. Cabe destacar que al llegar a esta fase los 4 equipos califican automáticamente al torneo mundial, y el resultado que obtengan aquí determinará la posición con la que llegarán a Worlds.