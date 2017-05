¿Qué es el Madden Championship?

Si eres fanático de la NFL y no sabes que es el Madden Championship quizás no has puesto atención, quizás eres nuevo en estos rumbos o quizás simplemente no jugabas videojuegos —cosa que encontramos difícil de creer—. Como sea no tienes de qué preocuparte, pues te vamos a explicar qué es y cómo funciona el Madden Championship.

Desde el mes de diciembre del año pasado arrancó una serie de torneos que componen al campeonato más importante y grande del juego de simulación de fútbol americano en su edición anual, Madden NFL 17. Estos 4 grandes eventos son:

● Madden Classic

● Madden Bowl

● Madden Challenge

● Madden Championship

Los tres primeros —que ya pasaron— son abiertos a todos aquellos que sumen los suficientes puntos en las etapas clasificatorias en línea y algunos eventos presenciales a lo largo y ancho de Estados Unidos. Cada uno de ellos cuenta con un atractivo premio monetario y más importante, la clasificación automática al evento que lo culmina todo: Madden Championship.

¿Cuándo, cómo y por cuánto juegan?

La fase final de este campeonato comenzó el pasado 29 de abril y después de 2 semanas en la que se disputó la fase de grupos, este próximo fin de semana llega a su clímax. Solo 16 competidores alcanzaron a llegar a las partidas finales donde se disputan $500 mil dólares de premio. El gran campeón se llevará a su casita $100,000 dólares.



Las finales del Madden Championship arrancarán este viernes 12 de mayo con 8 partidos que definirán a los 8 jugadores que disputaran los 4 partidos semifinales a jugarse el sábado 13, para así celebrar la gran final el domingo 14.

El domingo 14 Univision transmitirá en exclusiva la final del Madden Challenge a las 9:00pm EST en Facebook Live.