Quake Champions se podrá jugar también en Steam

Hasta el momento la beta cerrada de Quake Champions puede jugarse solamente vía Bethesda Launcher, la aplicación específica para los juegos de la compañía como FallOut y The Elder Scrolls, lo que obliga a los jugadores a tener un programa dedicado extra para estos juegos.

Afortunadamente esto no será así para la versión final del juego pues Quake Champions, así como otros de sus anuncios del pasado E3 como Wolfenstein y The Evil Within 2 podrán ser ejecutados desde Steam.

Todos tus juegos en un solo lugar

Tener Quake Champions disponible en Steam sin duda hará que el juego llegue a más personas debido a lo accesible y popular de la plataforma contra las especificaciones concretas que exige el launcher de Bethesda. Sin embargo será necesario aún contar con una cuenta de Bethesda.net para poder instalar Quake Champions.

Justo ahora, el equipo de desarrollo está trabajando en mejoras clave para el lanzamiento del juego en ambas plataformas.

"Nuestro enfoque inmediato está en mejorar el desempeño, el código de red, la estabilidad del juego así como implementar nuestros últimos balances al gameplay. Dado que los torneos serán siempre parte de la vida de Quake, en el futuro planeamos construir una cadencia de actualizaciones dentro de nuestra agenda de torneos"