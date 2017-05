Quake Champions presenta a Ranger, el personaje default del juego

Para aquellos familiarizados con el lore de Quake, el personaje conocido como “Ranger” es ya una presencia clásica y esperada en cualquier juego de esta saga, resultaría entonces absurdo y de más presentar a este habitual protagonista.

Sin embargo iD Software está pensando en grande y quiere que su nuevo juego Quake Champions llegue a la mayor cantidad de personas posibles, esto incluye a jugadores nuevos que quizás nunca han jugado un título de Quake.

Derroche de testosterona

Como salido de una película cliché de los años 80, Ranger personifica todos los atributos de un hombre de acción; rudo, implacable, violento y con cara de pocos amigos. Si no has tenido la oportunidad de jugar la beta cerrada de Quake Champions quizás no has tenido la oportunidad de conocerlo, así que aquí está en toda su masculina gloria.