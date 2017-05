Pro Evolution Soccer 18 ya tiene fecha de lanzamiento

No todo en el fútbol virtual es FIFA, existe otro juego grande entre los aficionados a este deporte virtual que aunque no tiene las ventas masivas del título oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación es bastante popular a nivel internacional, nos referimos a la franquicia Pro Evolution Soccer.

Konami, desarrollador de este título anunció que la nueva entrega de Pro Evolution Soccer 2018 será lanzado el próximo 12 de septiembre. Según declara el estudio, PES 18 tendrá más mejoras de las que ha tenido en los últimos 10 años: modificación para la versión de PC para la paridad entre consolas, nueva interfaz de usuario que simulará una transmisión en vivo, un ajuste en los controles para mayor fluidez y partidos en línea de 11 contra 11, así como los clásicos de 2 contra 2 y 3 contra 3



¿Y los eSports?

El regreso de la modalidad eSports ball —que hiciera debut en la entrega pasada— está siendo rediseñada por el equipo de desarrollo, quienes aseguraron que la liga PES "estará totalmente integrada a las opciones principales".

Pro Evolution Soccer 18 llegará a PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, —no, no hay confirmación de una versión para Nintendo Switch—. Una edición especial del FC Barcelona estará disponible únicamente de forma digital para las plataformas de última generación Xbox One, PlayStation 4 y PC.