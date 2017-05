Pokémon GO! Está castigando a los tramposos donde más les duele

No pueden atraparlos a todos.

Uno pensaría que en un juego de exploración, realidad aumentada y coleccionismo la gente no haría trampa pues le quita la escencia y el reto, pero no es así. Incluso en Pokémon GO! Hay miles de jugadores que han optado por el camino fácil y descargan aplicaciones de terceros como radares y mapas que les señalan dónde se encuentran los nidos y las especies más raras, Niantic es consciente del problema y aparentemente ha puesto manos a la obra.

Sin ninguna clase de declaración o advertencia, Niantic ha comenzado a “limitar” las cuentas de los jugadores que son detectados usando aplicaciones de terceros bloqueando la aparición de pokémon poco comunes y raros.



Los tramposos nunca ganan… Ni se convierten en maestros pokémon

Usuarios de varios foros aseguran que justo después de recibir un mensaje de Niantic en la aplicación dónde se les señala como infractores, las criaturas que aparecen difieren de cuentas sin “bloqueo” aún estando en el mismo lugar al mismo tiempo.

Niantic no ha declarado nada al respecto pero no sería raro que se haya implementado esta medida para desalentar el uso de aplicaciones parásito. ¿Tu estas a favor o en contra de esta medida?