Pokémon GO! Cierra sus gimnasios por remodelación

Una de las dinámicas más populares de Pokémon GO! Desde su lanzamiento fue la guerra de territorio por gimnasios que se disputa entre los 3 equipos a los que el jugador puede afiliarse una vez alcanzado cierto nivel. Miles de jugadores dejaban a sus pokémon al cuidado de estos puntos geográficos e iban conquistando zonas del mundo real en una batalla de facciones entre los equipos Valor, Instinct y Mystic.

La fiebre por el juego pasó y muchos gimnasios han sido abandonados o dominados por los jugadores que siguen fieles a la app más descargada del año pasado. Hoy Niantic anunció que los gimnasios pokémon repartidos a lo largo y ancho del mundo, cerrarán temporalmente.



Los gimnasios volverán

Niantic ha comunicado el cierre temporal por “remodelación” de los gimnasios, y en puerta de su primer aniversario probablemente sea para implementar la interacción con los eventos en el mundo real, la caza de pokémon legendarios y las batallas entre jugadores.

Aún no hay una fecha específica para el cierre y la reapertura de los “gyms”, pero la pagina de Niantic señala que todos los pokémon asignados a un gimnasio volverán automáticamente al equipo de cada jugador. Pokémon GO! Planea su primer evento masivo en Chicago el próximo 22 de julio y hasta la fecha no hay detalles de en qué consistirá, se especula que el regreso de los gimnasios así como la implementación de las nuevas características del juego están relacionadas con este evento.