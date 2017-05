Podrás jugar como mujer soldado en Call of Duty: WW2

Las mujeres videojugadoras cada día son más y es natural que exijan representación en los juegos, cuando títulos como Call of Duty: WW2 salen a la luz y la comunidad femenina —que es muy grande— aficionada a esta franquicia pregunta si habrá personajes femeninos, la respuesta suele ser motivo de controversia.

Considerando que el recientemente anunciado título de Activision se sitúa de nueva cuenta en la segunda guerra mundial y que uno de los puntos claves para el desarrollo de este juego es su documentación histórica, muchos jugadores argumentaron que la presencia de personajes femeninos sería una medida incorrecta.

Zombies sí, pero mujeres no

El desarrollador del juego, Sledgehammer Games confirmó que será posible seleccionar personajes femeninos en el juego, pero solo en el modo multijugador del juego.

Michael Condrey, el cofundador del estudio respondió a una pregunta al respecto formulada por los fans a través de Twitter confirmando que las mujeres soldados formarán parte del modo multijugador.



@MichaelCondrey hi! Very excited about WW2. Question: will there also be female characters for multiplayer? My wife is concerned!

— Ryan Bohlen (@indy8818) April 30, 2017