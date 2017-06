PlayerUnknown's Battlegrounds ya superó los 4 millones de juegos vendidos

Abran paso Overwatch y Counter Strike, pues todo indica que en breve el título por el FPS más popular de los eSports podría tener un nuevo contendiente. El juego de disparos y supervivencia por equipos, PlayerUnknown's Battlegrounds fue lanzado a Early Access de Steam hace más de 3 meses con tal éxito que sin siquiera haber llegado a consolas acaba de alcanzar la venta de más de 4 millones de copias.

El anuncio lo dio Brendan Green, mejor conocido por su alias “PlayerUnknown”, quien se mostró entusiasmado de que su juego battle royale mantiene un gran ritmo de crecimiento sin que la versión final haya sido lanzada siquiera.



3 months... 4 million copies of @PUBATTLEGROUNDS sold... Thank you all again for your continuing support <3

